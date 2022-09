128 ton śmieci z centrum Zielonej Góry w trakcie Winobrania wywieźli pracownicy Zakład Gospodarki Komunalnej!

Już przed Winobraniem robota pali się w rękach

Winobranie to czas, w którym pracownicy Zakładu gospodarki Komunalnej mają pełne ręce roboty. Najpierw trzeba przygotować miasto - porozwieszać winobraniowe flagi, billboardy oraz ustawić domki winiarskie.

Jeszcze przed Winobraniem ZGK wykorzystał wodę spuszczoną z basenu CRS przy ul. Sulechowskiej. Została ona przepompowana m.in. do zamiatarek, zmywarek i polewaczki. Pływalnia do 16 września przechodzi prace konserwacyjne, w związku z czym musiano pozbyć się wody wypełniającej basenowe niecki. Zamiast spuścić ją do kanałów, postanowiono racjonalnie wykorzystać. ZGK oprócz mycia dróg i chodników, podleje nią także miejską zieleń.