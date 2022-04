Wiosna w Zielonej Górze. Kwiaty nie tylko zdobią miasto! Mówią to, co czuje wielu mieszkańców! Zobaczcie

Wiosna w Zielonej Górze. Nowy napis

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze pokazał nowy kwietny napis. Znalazł się na deptaku w pobliżu Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Ten napis można zobaczyć przy al. Niepodległości w Zielonej Górze ZGK Zielona Góra/Facebook

Wcześniej pokazaliśmy krokusy, które zwłaszcza przy ul. Dąbrówki przyciągały wzrok kierowców i pieszych. Cebulki zostały posadzone jesienią, by wczesną wiosną te rośliny mogły ozdobić miasto.

Na koniec marca zaczęło się zasadzenie wiosennych kwiatów. W mieście pojawiło się prawie 24 tysiące kwitnących roślin. - To bratki zwisające i krzaczaste, stokrotki, niezapominajki, narcyzy i hiacynty - poinformowała Agnieszka Miszon z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze.

Pracownicy ZGK będą wracać do miejsc, w których posadzili rośliny, aby je podlewać i dbać o nie.