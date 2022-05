140 ton nowego piasku już tam jest. Mieszkańcy Zielonej Góry bardzo lubią ten zalew. Będzie większa plaża [ZDJĘCIA, WIDEO]

Urząd Gminy w Świdnicy poinformował, że powiększa plażę nad Zalewem Świdnickim. Będzie też nowa warstwa piachu na starej części plaży. Dzięki zmianom więcej osób będzie mogło wypoczywać w tym miejscu nad wodą.

- Zdecydowaliśmy się powiększyć plażę nad Zalewem Świdnickim, ponieważ z roku na rok odwiedza nas coraz więcej osób, co oczywiście bardzo nas cieszy - podkreśla Dagmara Ostrowska, Kierownik Referatu Promocji, Sportu i Rekreacji Urzędu Gminy Świdnica - Zalew wpisał się już na mapę polecanych miejsc do letniego odpoczynku. Już teraz popołudniami i podczas weekendów spotyka się tam wielu mieszkańców i wielu przyjezdnych, chociażby z Zielonej Góry. Zapraszamy do nas!