23 nowych funkcjonariuszy Straży Granicznej przyjęło ślubowanie. Uroczystość w Nadodrzańskim Oddziale SG w Krośnie Odrzańskim

W piątek (12 stycznia) 23 nowych funkcjonariuszy SG ślubowało w siedzibie Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim. Ślubowanie przyjął komendant NoOSG gen. bryg. SG Tomasz Michalski. Tego samego dnia wręczono 28 podoficerom akty mianowania na stopień kaprala Straży Granicznej.

Komendant powitał młodych funkcjonariuszy w szeregach Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Pogratulował także funkcjonariuszom awansu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów.

- Życzę Wam satysfakcji z wykonywanych zadań - mówił gen. bryg. SG Tomasz Michalski. - Życzę także, by kariera zawodowa była Was motywacją do profesjonalnego wykonywania zadań i obowiązków służbowych.