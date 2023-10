45 lat temu Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Wizyta Jana Pawła II w Lubuskiem zgromadziła kilkaset tysięcy osób

Mówiłem ci to już sto razy! Ciebie wybiorą na sto procent - powiedział ks. Mieczysław Maliński do Karola Wojtyły tuż przed jego wyjazdem na konklawe do Watykanu. - Oj, Mietek, Mietek, ty wciąż swoje - odpowiedział mu wtedy przyszły papież. Kardynał Karol Wojtyła w towarzystwie ks. Stanisława Dziwisza przyjechał do Rzymu na pogrzeb Jana Pawła I 4 października. Miał tam zostać do konklawe. Został nieco dłużej...

- Moi drodzy, kiedy tu patrzę na to wielkie zgromadzenie Ludu Bożego diecezji gorzowskiej, przypominają mi się czasy dawniejsze, ale nie tak znowu bardzo dawne. Przypomina mi się 1000-lecie Chrztu, któreśmy tutaj wspólnie obchodzili w roku 1966. I wtedy właśnie my wszyscy, biskupi polscy, nauczyliśmy się naszej ojczyzny, nauczyliśmy się po kolei wszystkich polskich diecezji. Wszędzie razem śpiewaliśmy Te Deum Laudamus - Ciebie Boże wysławiamy. Ja pragnę dzisiaj tutaj podziękować za ten szczególny dar, jakim było Milenium polskie dla mnie. W dniu 16 października 1978 roku, w święto św. Jadwigi Śląskiej, podczas konklawe, po wyborze, kardynał Prymas, kardynał Tysiąclecia powiedział do mnie: "Masz teraz wprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie". I dlatego, moi drodzy, przyjechałem do Polski. Przyjechałem do Wrocławia na Światowy Kongres Eucharystyczny. Przyjechałem do Gniezna... Dopiero tam się wybieram. Na milenium św. Wojciecha. Przyjechałem, ażeby tu na tych szlakach, na tych szlakach milenijnych, wyprosić sobie łaskę, łaskę tego zadania, które chyba Opatrzność Boża postawiła przede mną w słowach wielkiego Prymasa Tysiąclecia. Ale, moi drodzy, lat mi przybywa, więc macie błagać na klęczkach Pana Boga, ażebym temu zadaniu sprostał. Pomożemy! Ten okrzyk jest mi znany, ale może tym razem będzie lepiej - mówił podczas homilii Jan Paweł II.