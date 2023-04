Bieg na 10 kilometrów z okazji oddania do użytku obwodnicy południowej Zielonej Góry. Walka była zacięta

- Chciałem być pierwszy, który otworzy tę obwodnicę południową. Drugiej takiej okazji przecież nie będzie - powiedział odbierając medal Adam Marysiak. - To historyczna chwila, więc w pewnym sensie i ja przechodzę do historii.

Pierwszy bieg na 10 kilometrów

Z okazji oddania do użytku południowej obwodnicy miasta zorganizowano wiele imprez, w tym dwa biegi, jeden na 10 kilometrów, drugi - na 21 km. Wystrzał do startu w przypadku pierwszego dał wicewojewoda Wojciech Perczak, do drugiego poseł Jerzy Materna i prezydent miasta Janusz Kubicki.

Bieg na 10 km był zacięty. Można powiedzieć, że zwycięzców było dwóch. Do końca walka między nimi była zacięta. Jako pierwsi na mecie pojawili się Adam Marysiak, a tuż za nim - Jacek Stadnik.

Na starcie obu biegów zebrało się wielu chętnych. Pierwszy wystartował o 11.30. Pierwsi zawodnicy pojawili się na mecie po pół godzinie. Drugi bieg - półmaraton - wystartował o 12.00 i nazwany został "W samo południe".