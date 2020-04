Brawo studenci! Przyszli lekarze i pielęgniarki w czasie epidemii w ramach wolontariatu niosą pomoc w zielonogórskim szpitalu.

Eliza Bierwiczonek na co dzień studiuje pielęgniarstwo na zielonogórskiej uczelni. Teraz swe umiejętności sprawdza w praktyce na pododdziale rehabilitacji neurologicznej. Skąd pomysł, by nieść pomoc pacjentom Szpitala Uniwersyteckiego?

- Jak wchodzę do sali pacjentów, to jestem szczęśliwa - mówi studentka II roku. I podkreśla, że lubi to, co obecnie robi. Eliza Bierwiczonek dodaje, że teraz nie ma już w niej strachu, przed różnymi zadaniami, które musi wykonywać w szpitalu. A frajdę sprawia jej rozmowa, wysłuchanie potrzeb pacjentów.

Podstawowym celem tego wolontariatu jest dla mnie pomoc.

To też okazja do nauki w praktyce, zdobycia doświadczenia w zawodzie, który niebawem będzie się już wykonywać na co dzień.

Studentkę pozytywnie zaskoczyło miłe podejście personelu medycznego, jego wsparcie, świetna atmosfera na oddziale.