Christopher Li’nard Jackson - legenda nowojorskiej sceny muzycznej drugi raz w Zielonej Górze

Koncert w Zielonej Górze. Li’Nards Many Moods

Li’Nards Many Moods to funkowy projekt pochodzącego z Nowego Jorku basisty Christophera Li’narda Jacksona, który ma za sobą współpracę z takimi artystami jak Prince, Lauryn Hill, czy Steve Wonder.

Nowojorskie funkowe granie w Zajeździe Kultury w Zielonej Górze podobało się widzom. To była druga część koncertu New York FUNK NIGHT – Li’Nard’s Many Moods. Pierwsza odbyła się w czerwcu tego roku.

– Choć to już druga wizyta w Zielonej Górze, jeszcze nie miałem okazji zwiedzić miasta, ale bardzo bym chciał – przyznał nam muzyk.

Koncert odbył się w poniedziałek, 14 sierpnia.