Cicho i ekologicznie w Zielonej Górze? W mieście będzie jeździć jeszcze więcej takich autobusów. Jeden kosztuje prawie trzy miliony złotych

Przetarg na autobusy elektryczne

- W pierwszym z nich dotyczącym dostawy ośmiu „krótkich” autobusów są dwie oferty. Lepszą dał Solaria, opiewa na kwotę 23,5 mln zł. Czyli jeden autobus kosztuje prawie 3 mln zł – zauważa gospodarz Zielonej Góry. - W drugim na dostawę czterech autobusów przegubowych lepszy jest Mercedes. Koszt to prawie 15 mln zł. Cieszę się, bo to spowoduje, że dalej będziemy najbardziej „elektrycznym” miastem w Polsce. Jest to powód do dumy i chwalenia się tym. Bo to oznacza, że będziemy mieli w swojej flocie Ursusy, Solarisy i Mercedesy - wszystkie elektryczne.