W Zielonej Górze powstanie skwer księdza Georga Gottwalda? "To zapomniany bohater tamtych czasów"

O ważnej w rozwoju miasta postaci, księdzu Georgu Gottwaldzie rozmawiamy z historykiem i regionalistą, autorem wielu publikacji o Zielonej Górze drem Grzegorzem Biszczanikiem.

W tym roku miasto świętuje swoje 800. urodziny. To dobra okazja, by przypomnieć sobie ważne wydarzenia, postaci związane z Zieloną Góra. Pan zauważył, że wciąż jeszcze są osoby, którym wiele zawdzięczamy, a jakoś mało o nich mówimy… Ma pan na myśli księdza Georga Gottwalda. Dlaczego?

To ważna postać w historii miasta. Nie dzielił mieszkańców na Niemców i Polaków. Wiele jest jego zasług. Ale chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że dziś jesteśmy zadowoleni, bo możemy podziwiać różne zabytki i cieszyć nimi oko. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie odwaga księdza Georga Gottwalda, który w lutym 1945 roku wyszedł naprzeciw nacierającej na miasto Armii Czerwonej. I ocalił miasto.

Georg Gottwald to zielonogórzan od urodzenia?

Nie pochodził z Grünbergu lecz z Breslau (Wrocław), gdzie urodził się w 13 lipca 1884 roku. Tam także kończył swoją naukę. Posługę kapłańską również rozpoczyna w stolicy Śląska, skąd w 1916 roku przenosi się do Liegnitz (Legnicy). Z Grünbergiem związany jest dopiero od 1928 roku, gdzie został proboszczem parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej. Zadanie miał niełatwe, gdyż stanowisko to objął po proboszczu Sappelcie, kierującym parafią przez ponad 36 lat.

Jak traktował Polaków?

Jak już mówiłem, ks. Gottwald był duchownym wszystkich ludzi – nie dzielił ich na Niemców i Polaków. Co więcej, raz na kwartał odprawiał mszę w języku polskim, a Polaków spowiadał w języku polskim! Robił to nawet w trakcie II wojny światowej, gdzie spowiadał po polsku robotników przymusowych pracujących na terenie miasta, a przecież za używanie języka polskiego groziły surowe sankcje karne! Polaków lubił - zatrudniał na plebanii Polkę, a grabarzem cmentarza katolickiego był także nasz rodak.

Historyk dr Grzegorz Biszczanik przypomina nam postać księdza Georga Gottwalda i proponuje nazwać jego imieniem skwer w Zielonej Górze. Dobrą do tego okazją jest 800-lecie miasta Jacek Katos No i miał odwagę stanąć twarzą w twarz z Armią Czerwoną?

W dniu 14 lutego 1945 roku do Grünbergu, od strony Nowej Soli, zbliżała się 253. Dywizja Strzelecka 21. Korpusu Strzeleckiego Armii Czerwonej. Rozkaz, jaki otrzymali, mówił o tym, że o godzinie 13.00 ma rozpocząć się ostrzał artyleryjski miasta ze wzgórz koło Lawaldau (Racula). Po tym ostrzale Armia Radziecka miała zamiar szturmować miasto. Naprzeciwko oddziałów sowieckich wyszedł jednak ks. Georg Gottwald. Oświadczył im, że miasto nie jest bronione oraz nie posiada żadnych punktów oporu, a w mieście są sami cywile. Rosjanie po tej rozmowie odstąpili od szturmu i niszczenia miasta. Ks. Gottwald musiał iść przed wchodzącymi do miasta „krasnoarmiejcami”. Było to zabezpieczenie przeciwko ewentualnymi strzałami obrońców miasta. Jeżeli takie by było, to Rosjanie mieli za zadanie natychmiast odpowiedzieć ogniem. „Ustawienie księdza z przodu mogłoby też spowodować, że Niemcy nawet gdyby chcieli strzelać do Rosjan, mogliby nie chcieć atakować swojego krajana”.

Ta godna pochwały odwaga ks. Gottwalda zdecydowanie zaskoczyła Rosjan. Na tym odcinku frontu był to jedyny taki akt odwagi. Dzięki temu zachowaniu miasto ocalało bez większych zniszczeń!