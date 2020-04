Czarny Protest w Zielonej Górze. Zielonogórzanie sprzeciwiają się zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej

Obecnie obostrzenia związane z koronawirusem są bardzo restrykcyjne. Jednym z nich jest zakaz zgromadzeń . Mieszkańcy, którzy zdecydowali się wyrazić swój sprzeciw wobec projektu, wywołującego w Polsce sporo kontrowersji, by zachować wszelkie normy bezpieczeństwa stanęli z plakatami... w kolejce do sklepu . Na zielonogórskim rynku zebrało się kilkanaście osób.

- Stanęliśmy w kolejce do sklepu, w odstępie 2 metrów i trzymaliśmy plakaty, które odnosiły się do protestów, mających miejsce w całej Polsce - mówią organizatorzy zielonogórskiego wydarzenia. - Oczywiście protest był dostosowany do warunków, jakie panują obecnie. Oprócz tego rozdaliśmy też maseczki ochronne.

- Ten projekt ustawy to naszym zdaniem cofanie się i robienie krzywdy kobietom - dodają uczestnicy wydarzenia. - Nie można tak działać, że życie i zdrowie kobiety jest zagrożone. A Polki nie będą miały prawa do usunięcia ciąży kosztem swojego życia i zdrowia. My jesteśmy za wolnością wyboru. I przede wszystkim za tym, by o temacie rozmawiać. Obecnie nie ma żadnej debaty, tylko czytanie w Sejmie.

Tak było w Zielonej Górze w 2016 roku: