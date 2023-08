Będzie słodko! W sobotę w Zielonej Górze rusza Rodzynkobranie! To Winobranie dla dzieci. Będą darmowe zajęcia

W sobotę, 5 sierpnia zacznie się nowy projekt dla dzieci w Zielonej Górze - Rodzynkobranie. Skąd pomysł i na czym będzie polegała jego realizacja, wyjaśnia Marta Blonkowska.

– O to chodzi, żeby było słodko. Rodzynkowanie to słodki projekt, który już dawno za mną chodził – opowiada Marta Blonkowska. – Mamy Winobranie, święto, które kojarzy się przede wszystkim z winem, co wyklucza dzieci. Oczywiście jest dużo atrakcji dla dzieci podczas Winobrania, ale one niekoniecznie wiążą się z winogronami i z historią miasta. Stąd pomysł na Rodzynkowanie, bo przecież rodzynki robią się z winogron. M.in. tego, jak powstają rodzynki będzie można dowiedzieć się podczas projektu.