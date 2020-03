Czytelnik: co z odbiorem śmieci? Czy w związku z koronawirusem zachowane są środki ostrożności? Pracownicy mają rękawiczki?

Rękawiczki, środki do dezynfekcji

Czytelnicy zastanawiają się chociażby, jak odbierane są śmieci typowo higieniczne, np. zużyte chusteczki. - Na nich mogą znajdować się zarazki - obawiają się mieszkańcy.

- Takie odpady powinny być wyrzucane przez mieszkańców do odpadów zmieszanych - wyjaśnia Krzysztof Sikora, prezes ZGK w Zielonej Górze. - A konkretnie do szczelnie zamkniętych worków, które trafią do odpadów zmieszanych. Nasi pracownicy nie mają bezpośredniej styczności z takimi odpadami. Pracują w specjalnych rękawiczkach. Stosujemy też inne środki ostrożności. Używamy regularnie płynów do dezynfekcji, środków ochrony osobistej.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czasowo zamknięte

ZGK obecnie zamknął Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wrocławskiej 73. - Teraz musimy skoncentrować się bowiem na najważniejszym zadaniu, jakie spoczywa na naszej firmie, czyli na zapewnieniu prawidłowego odbioru odpadów komunalnych - wyjaśniają przedstawiciele ZGK. - Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.