- Droga przy kanale ściekowym to nie miejsce na spacer - informują wodociągi. Ludzie nagminnie tam spacerują, biegają, jeżdżą rowerami

Zniesiony w ostatnim czasie zakaz wstępu do lasu uwidocznił problem. Szczególnie w czasie pandemii wyrażamy troskę o ludzkie zdrowie i środowisko. Pomóżcie nam! Nie angażujmy niepotrzebnie służb ratunkowych. Nie wdychajmy powietrza nad kanałem ściekowym. Przypominamy, że teren przy kanale został oznakowany (znakami zakazu wstępu i tablicami informacyjnymi) oraz ustawiono szlabany ograniczające wjazd. Zapewniamy, że to wszystko nie dzieje się bez powodu. Obiekt ten powinien być dostępny jedynie dla naszych służb w celu prac konserwacyjnych i porządkowych oraz służb leśnych czy ratowniczych. Prosimy też Państwa o pomoc w ochronie dzikiej zwierzyny, nie płoszmy jej na tamtym terenie." - komunikują Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja.

"W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, a także dbając o ochronę zwierząt podjęliśmy działania zabezpieczające kolektor ściekowy. Dlatego prosimy nie wykorzystywać drogi technologicznej przy kanale ściekowym jako promenady spacerowej! Otwarty kanał ściekowy retencyjny doprowadzający ścieki do oczyszczalni w Łężycy jest unikatowym i przemyślanym rozwiązaniem w skali kraju, które zapewnia natlenianie ścieków zanim jeszcze dotrą na oczyszczalnię. To ułatwia ich dalszą obróbkę w skomplikowanym procesie oczyszczania. Niestety obserwujemy, że mieszkańcy nagminnie spacerują tam całymi rodzinami, razem z dziećmi i psami, jeżdżą na rowerach i quadach. Podkreślamy, że ruch wzdłuż kanału jest niewskazany. Nie służy zdrowiu, a spacerowicze płoszą dzikie zwierzęta , które w panice wbiegają do kanału!

PROBLEMEM SĄ LUDZIE?

- Warto pamiętać, że ten kanał zbudowano ok. 20 lat temu. Od początku miał otwarty charakter i nikt nie widział w tym problemu. My zarządzamy nim relatywnie od niedawna, bowiem od 2007 roku. W tym czasie zdarzyło się jedynie kilka przypadków, kiedy to zwierzęta wpadały do kanału. Nie lekceważyliśmy jednak tych zdarzeń, już wcześniej zbudowano drewniane progi, dzięki którym zwierzęta mogły wydostać się na zewnątrz – informowała nas w lutym 2020 roku Monika Turzańska ze ZWIK.