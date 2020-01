Drzewa to miejskie skarby. Ile ich sadzimy, a ile wycinamy?

Według danych urzędu statystycznego z marca 2016 roku lubuskie jest najbardziej zalesionym regionem Polski. Obszary leśne zajmują ponad połowę powierzchni naszego województwa, dokładnie 52 proc. To aż o 13 proc. więcej od zachodniopomorskiego, pomorskiego i podkarpackiego, które znajdują się na drugim miejscu.

Wszyscy wiemy, że drzewa i krzewy pochłaniają z powietrza zabójczy dla nas dwutlenek węgla i przerabiają go na życiodajny tlen, czyli po prostu… Mają liście pełne roboty. Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować około 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie ponad 2500 ludzi. Jedno drzewo wytwarza go tyle, by wystarczyło dla 10 osób.