Prasówka tygodniowa z 17.03.2024 w Zielonej Górze. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Zielona Góra, 17.03.2024. 10.03 - 16.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz galerię zdjęć Kobiet z Zielonej Góry, które biorą udział w plebiscycie Kobieca Twarz Regionu! Zobacz galerię zdjęć kobiet z Zielonej Góry, które biorą udział w akcji Kobieca Twarz Regionu. Na zwyciężczynie czeka mnóstwo fantastycznych nagród: zaproszenia na Forum Kobiecości, profesjonalne sesje fotograficzne, weekendowe pobyty w SPA oraz główne nagrody - samochody Toyota Aygo X! 📢 Kaziuki 2024 w skansenie w Zielonej Górze Ochli. Będą darmowe autobusy MZK W niedzielę, 17 marca w skansenie w zielonogórskiej Ochli odbędą się Kaziuki – największy wielkanocny jarmark w naszym województwie. Swój udział zapowiedziało ponad 100 wystawców. Będzie wiosennie, kolorowo i smacznie. Niestety, ze względu na trwającą przebudowę parkingu, mogą być duże trudności z zaparkowaniem auta. Dlatego warto skorzystać z darmowej komunikacji miejskiej.

📢 Procesy czarownic w Zielonej Górze. Kobiety płonęły na stosie. Te straszne historie opisał Igor Myszkiewicz Zielona Góra jest kobietą – słyszymy dość często. To w Zielonej Górze kobiety pełniły ważne funkcje jak prezydent miasta czy marszałek lubuski. To Zielona Góra okrzyknięta została najbardziej tolerancyjnym i otwartym miastem w Polsce. Ale nie zawsze było to miejsce bezpieczne dla mieszkańców. Był czas, kiedy kobiety oskarżane o czary płonęły na stosie.

Tygodniowa prasówka 17.03.2024: 10.03-16.03.2024 Zielona Góra: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zielonej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mieszkańcy naszego regionu zagrali w znanych filmach i serialach Wielu z Lubuskich aktorów zagrało w topowych, wręcz kultowych produkcjach. Jedni zagrali w nich główne role, inni drugoplanowe, czy też trzecioplanowe, jednak bez dwóch zdań, bez ich kreacji te produkcje nie byłyby takie same!

📢 Atrakcje Jarmarku Wielkanocnego w Zielonej Górze - sprawdź program Kraszanki 2024 Wielkanoc 2024 nadejdzie szybciej niż zwykle, bo już 31 marca. W związku z tym, Zielona Góra przygotowuje się na doroczną "Kraszankę" - Jarmark Wielkanocny pełen atrakcji, który odbędzie się w sercu miasta. Sprawdź, co czeka na ciebie w programie. 📢 ZOK właśnie skończył 50 lat! Co tam się działo?! Aż trudno uwierzyć. Musisz to zobaczyć! Zielonogórski Ośrodek Kultury świętował 50-lecie urodzin. Uroczystość odbyła się w Planetarium Wenus, gdzie nie zabrakło wspomnień, filmu, koncertu, podziękowań i odznaczeń dla osób, które sprawiały, że przez pół wieku zielonogórzanie nie mogli narzekać na nudę. 📢 Sprawcy brutalnego ataku w Zielonej Górze już aresztowani. Czeka ich długa odsiadka Czterech mężczyzn podejrzewanych o brutalną napaść na mężczyznę zostało już tymczasowo aresztowanych. Do tego bulwersującego zdarzenia doszło w miniony poniedziałek w okolicy sklepu Castorama w Zielonej Górze. Sprawcy najprawdopodobniej zaatakowali ofiarę kijami bejsbolowymi. Pobity mężczyzna trafił do szpitala.

📢 W Dolinie Gęśnika czuć już wiosnę! Setki żonkili rozkwitły wzdłuż rzeczki. Nieśmiało pojawiają się też przebiśniegi |ZDJĘCIA| Choć wiosna nadejdzie dopiero za kilka dni, to w Dolinie Gęśnika już teraz możemy zobaczyć jej pierwsze oznaki. Zielone tereny położone między ulicami Batorego a Sulechowską, oferują tereny spacerowe i rekreacyjne, przy których zakwitły właśnie setki żonkili. Nieśmiało pojawiają się także przebiśniegi. Zobacz, wyglądają przepięknie! 📢 Nowy rok szkolny w nowej szkole muzycznej w Zielonej Górze. A co z salami koncertowymi? Będą też zmiany... Zaraz rozpocznie się nabór do szkoły muzycznej. Nowy rok szkolny rozpocznie się już w nowej siedzibie i w nowym zespole szkół muzycznych. Bo dziś funkcjonują w mieście dwie. A kiedy mieszkańcy zostaną zaproszeni na wydarzenia w nowych salach koncertowych?

📢 To jest miejsce, gdzie zielonogórzanie uwielbiają spacerować. Chcesz, żeby było tam czysto i nie było potłuczonego szkła i innych śmieci? Jeśli odpowiadasz na pytanie z tytułu twierdząco, dołącz do tej akcji. Kolejny raz członkowie grupy EKM Morsy Lubuskie zapraszają do wspólnego sprzątania świata. Razem z chętnymi mieszkańcami znów zadbają o wygląd Dzikiej Ochli w Zielonej Górze i tamtejszej okolicy. 📢 Zostań strażnikiem w więzieniu lub areszcie! Lubuskie jednostki szukają pracowników i kuszą zarobkami Zakłady karne i areszty śledcze szukają pracowników. Do obsadzenia jest kilkadziesiąt wakatów w kilku jednostkach na terenie województwa lubuskiego. Przede wszystkim potrzebni są strażnicy działu ochrony. Chętni mogą liczyć na stabilne zatrudnienie i dobre wynagrodzenie. 📢 Jeszcze przed wyborami można poznać wszystkich zielonogórzan, którzy startują do rady miasta Na listach komitetów wyborczych do rady miasta Zielonej Góra jest ponad 250 osób. Miejsc jest 25. Większość nazwisk zwykle poznajemy w dniu wyborów. Warto wcześniej sprawdzić, kto startuje na radnego i jaki komitet reprezentuje.

📢 Żużlowcy Falubazu Zielona Góra mają za sobą treningi na torze w Rawiczu [ZDJĘCIA] Żużlowcy Enei Falubazu Zielona Góra intensywnie szykują się do nowego sezonu. Mają za sobą kolejne sesje treningowe na motocyklach. 📢 Zaginął młody mieszkaniec Bożnowa pod Żaganiem. Policja prosi o pomoc w ustaleniu miejsca jego pobytu Zaginął 20-letni Kacper Kotynia z Bożnowa pod Żaganiem. Ostatni raz był widziany 1 marca 2024 r. ok godz. 13.30 kiedy wyszedł z domu. Ustalono, że miał autostopem pojechać do Zielonej Góry na koncert. Mężczyzna do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną. Policja prosi o pomoc w ustaleniu jego miejsca pobytu.

📢 Na pewno nie wiesz, ile osób mieszka w Twoim mieście. Sprawdź tutaj. Mamy najnowsze dane dla Lubuskiego! Woj. lubuskie ma niecały milion mieszkańców. - Ponad 585 tysięcy jest zameldowanych w miastach. Najwięcej w Zielonej Górze, Gorzowie i Nowej Soli, najmniej w Brodach, Szlichtyngowej i Otyniu – wynika z danych Ministerstwo Cyfryzacji. Sprawdziliśmy, ilu mieszkańców liczą wszystkie miasta w regionie.

📢 Mieszkańcy i pracownicy firm przestaną przeklinać korki w tej części Zielonej Góry? Jest plan na rozwiązanie problemu Prezydent Zielonej Góry pokazał wizualizację estakady nad Trasą Północną. Czy budowa dwóch takich wiaduktów rozwiąże korki w tej części miasta? Czy to pomysł wyborczy? 📢 Dni Otwarte w szkołach podstawowych w Zielonej Górze. Trwa rekrutacja. Zastanawiasz się nad wyborem? Sprawdź, kiedy można odwiedzić szkoły Rozpoczęła się rekrutacja do szkół podstawowych, co stawia przed rodzicami przyszłych pierwszaków ważne wybory. W celu ułatwienia decyzji niektóre placówki oświatowe postanowiły zorganizować Dni Otwartych Drzwi. To doskonała okazja, aby wczuć się w atmosferę szkoły, poznać jej specyficzny styl nauczania oraz zrozumieć wartości, jakie są jej fundamentem. Jeśli chcesz dowiedzieć się, które z zielonogórskich szkół podstawowych uczestniczą w tej inicjatywie, koniecznie sprawdź harmonogram dni otwartych!

📢 Lotnisko w Babimoście z rekordami. Jaką ma dla nas wakacyjną ofertę? W lutym lotnisko Zielona Góra-Babimost odprawiło ponad 4 tys. pasażerów. To wynik trzykrotnie większy niż w tym samym okresie 2019 roku, kiedy z usług lubuskiego portu skorzystało 1,3 tys. osób. A tymczasem można już kupować bilety na wakacyjne loty do portów lotniczych: Antalya, Monastyr i Tirana.

📢 Spotkanie kobiet w Kijach. Akrobacje, śpiewy i tańce z DJ-em. Tego się nie da zapomnieć Zbliżająca się wiosna, niedawny Dzień Kobiet to sprzyjające powody do spotkań kobiet i wspólnie spędzenie w atrakcyjny sposób czasu. W wielu sołectwach gminy Sulechów, w sali widowiskowej Sulechowskiego Domu Kultury oraz licznych miejscach spotkań stowarzyszeń było wiele. Atmosfera na nich panowała wyjątkowa. Cóż tam się działo? 📢 Chcesz wziąć udział w prezentacji Falubazu? Musisz postarać się o wejściówkę 22 marca odbędzie się prezentacja żużlowej drużyny Enei Falubazu Zielona Góra. Kibice, którzy chcą uczestniczyć w imprezie muszą zgłosić się po wejściówki.

