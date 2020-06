Farmaceuci porozmawiają z Tobą przez telefon. O lekach, recepcie - możesz uzyskać pomoc

Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska stworzyła infolinię dla pacjentów, za pośrednictwem której można porozmawiać z farmaceutą bez wychodzenia z domu. - To była nasza inicjatywa. Chcieliśmy w dobie pandemii koronawirusa pomóc pacjentom, zwłaszcza tym, którzy mają różne problemy, obawy, związane z równoczesnym przyjmowaniem wielu leków, z realizacją e-recept itp. – mówi prezes Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Daria Wielogórska – Rutka. – Przed pandemią pacjenci często korzystali z porad farmaceutów. Teraz dłuższa rozmowa jest utrudniona, ze względu na środki ostrożności, ale i czas, jaki pracownicy aptek mają do dyspozycji.

Zdaniem Stanisławy Wasilko z Zielonej Góry, taki telefon dla pacjentów to bardzo dobry pomysł. - Sama chętnie z niego skorzystam. Boję się chodzić teraz po sklepach, aptekach. A jak już muszę wykupić receptę, to robię to konkretnie i szybko. Nie zadaję żadnych pytań – mówi pani Stanisława. – A potem w domu często zastanawiam się, czy leki przepisane od różnych lekarzy nie działają nawzajem niewłaściwie, kiedy je razem przyjmuje. Może powinnam zrobić większy odstęp czasowy? Kupuję też różne suplementy na wzmocnienie organizmu, może one też mają przy przyjmowanych lekach jakieś uboczne skutki?

Zapamiętaj numer 884 909 823 i zadzwoń, żeby porozmawiać

Jak podkreśla Daria Wielogórska – Rutka – akcja Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej ph. „Farmaceuci Pacjentom”, skierowana jest przede wszystkim do osób starszych, które nie mają też dostępu do Internetu. Ale oczywiście nie tylko do nich.

- Ja mam dostęp do komputera i czasem sprawdzam wiele rzeczy. Jednak w internecie nie wszystkie informacje są rzetelne i prawdziwe, więc zawsze lepiej sprawdzić wiedzę u fachowca – przyznaje Krystyna Mączyńska z Zielonej Góry. – Farmaceucie uwierzę, interntowi niekoniecznie.

Aby skorzystać z bezpłatnej porady farmaceuty (trzeba tylko zapłacić za połączenie telefoniczne0, wystarczy zadzwonić w określonych godzinach pod numer telefonu: 884 909 823. Na razie dyżury odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach: 10.00 – 12.00 oraz 18.00 – 20.00.

Jeśli okaże się, że zainteresowanie telefoniczną konsultacją z farmaceutą jest duże, liczba godzin pracy specjalistów zostanie zwiększona – mówi Daria Wielogórska – Rutka.