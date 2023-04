Forum Seniora w Zielonej Górze z udziałem Emilii Krakowskiej. Przyszło kilkaset osób! Była okazja do spotkania i rozmów

– Forum seniora to cudowna inicjatywa – ocenia Marzena Skubiszyńska, dyrektor zielonogórskiego oddziału spółki POLREGIO. – Z jednej strony seniorzy mogą wyjść z domu, nawiązać znajomości, zapoznać się też z tym, co może im grozić, czy poznać oferty, które nie zawsze do nich docierają, a z których mogą skorzystać, aby aktywnie spędzać czas. Drugi aspekt to forma spotkania. Jest ogromna grupa seniorów, którzy mogą między sobą wymienić spostrzeżenia dotyczące tego jak sobie organizują czas. Takich spotkań powinno być coraz więcej.