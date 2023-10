Gaudeamus Igitur na UZ. Nowy rok rozpoczęty. Jakie nowości są na największej lubuskiej uczelni?

Uniwersytet Zielonogórski wysoko oceniony - dostał najwyższe kategorie

Przewodniczący Parlamentu Studenckiego UZ, Marcin Łukaszewicz, zapewnia młodszych kolegów, że mogą liczyć na pomoc starszych żaków i wyrozumiałość wykładowców.

- Już 11 października w kampusie B zorganizujemy otrzęsiny, na które zapraszamy także mieszkańców regionu. Będą też szkolenia i porady dla pierwszaków i wiele inicjatyw w ciągu roku , z których warto skorzystać – zachęca Marcin Łukaszewicz.

Podczas 23. Inauguracji roku akademickiego rektor UZ prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski mówił, że największy sukces uczelni to ocena działalności naukowej.

- 10 dyscyplin naukowych otrzymało kategorię A, a 13 kategorię B plus. Oznacza to, że wszystkie 23 dyscypliny naukowe na UZ podlegające ocenie, posiadają prawo do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego – podkreślał rektor.

Nieodłączną częścią pracy naukowej jest publikowanie wyników badań. Na Uniwersytecie Zielonogórskim naukowcy wydają 13 czasopism znajdujących się na liście Ministerstwa Edukacji i Nauki.

- Do tej pory mieliśmy tylko jedno czasopismo, które otrzymywało 100 punktów. Teraz po zmianach na liście ministerialnej 4 czasopisma otrzymały po 100 punktów z czego jedno nawet 140 punktów (czasopismo prof. Korbicza: „International Journal of Applied Mathematics and Computer Science”) – zauważył prof. Strzyżewski.