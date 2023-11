Historia Zielonej Góry opowiedziana przez bachusiki. Pojawił się Lumelus, za chwilę dołączy Lumella

Bachusiki na jubileusz firmy

Nowy bachusik reprezentuje odlewników i wytapia aluminium. Ma na sobie ciężki fartuch, a w rękach trzyma długą łychę odlewniczą. No i jest beczka obfitości. I jak zapowiada Artur Wochniak, to jeszcze nie koniec. Bo Lumel funduje też bachantkę. Będzie się nazywała Lumella. Dlaczego? Bo obecny Lumel to są dwie firmy, które kontynuują tradycję: Lumel S.A. (Polska) – producent urządzeń automatyki przemysłowej oraz Lumel Alucast Sp. z o.o. (Polska) – producent precyzyjnych odlewów wysokociśnieniowych.

- Lumella będzie więc trzymała w dłoni miernik. I to taki historyczny, z lat 60. – zdradza rzeźbiarz.

Lumel powstał w Zielonej Górze 7 listopada 1953 jako Zielonogórskie Zakłady Wytwórcze Mierników Elektrycznych A-21. W 1958 zmienił nazwę na Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych Lumel.