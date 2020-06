Imprezy tego weekendu w Lubuskiem. Koncerty i spektakle plenerowe, kino samochodowe, Spacer Pidżamowców... Wybierz się!

W piątek, 26 czerwca, o 20.00 w Piekarni Cichej Kobiety przy ul. Fabrycznej – kolejne wydarzenie w ramach 9. Zielonogórskiej Wiosny Jazzowo-Bluesowej . Utwory Andrzeja Trzaskowskiego wykona Marcin Ślusarczyk Sextet. Zmarły w 1998 r. Andrzej Trzaskowski zaliczany jest do pionierów jazzu w Polsce . Był kompozytorem, pianistą, dyrygentem, parał się też publicystyką i krytyką muzyczną. Był ojcem Rafała Trzaskowskiego – kandydata na prezydenta RP w wyborach w 2020 r. Marcin Ślusarczyk Sextet wystąpi w składzie: Marcin Ślusarczyk – saksofon, Tomasz Grzegorski – saksofon, Robert Chyła – saksofon, Wojtek Pruszyński – fortepian, Arek Skolik- perkusja, Piotr Stepek – kontrabas. Bilety: 35 zł. Ilość miejsc jest ograniczona - rezerwacja tel. 501 093 724.

To będzie pierwszy seans w kinie samochodowym w gminie Siedlisko. Pokazany zostanie film „Na zawsze razem” - wybrany podczas głosowania. Sobota, 27 czerwca 2020 r., o godz. 21.30. Miejsce: plac za szkołą przy ul. Szkolnej.

Zielona Góra

VI Nocny Spacer Pidżamowców po Wzgórzach Piastowskich i Ogrodzie Botanicznym

VI Nocny Spacer Pidżamowców startuje w sobotę, 27 czerwca 2020 r. o godz. 21.45 (zbiórka na parkingu przed Ogrodem Botanicznym). Godz. 22:00 - wyjście na Wzgórza Piastowskie w stronę źródełka, godz. 23.00 - powrót do Ogrodu Botanicznego. Godz. 23.00 – 24.00 - wydarzenie teatralno-muzyczne „BEPPO ŚPIOCH I ŚWIETLIKI” - Teatr Lalka w Trasie. W programie m.in.: spotkanie z Beppo Śpiochem i tradycją nocy świętojańskiej, w krótkiej formie teatralnej, świetlikowe zabawy muzyczne z wykorzystaniem świateł, poszukiwania świetlikowych skarbów, gonitwa z wiankiem.

Impreza dla dzieci i dorosłych. Obowiązkowy strój to: pidżama lub koszula nocna. Mile widziane podomki i szlafmyce, pamiętamy również o latarkach. Na spacer można zabrać swoje pieski. Przy okazji spaceru – zbiórka środków na cel charytatywny Stowarzyszenia Warto Jest Pomagać.

Międzyrzecz

Kino samochodowe: nominowane do Oscara „Boże Ciało”

Międzyrzecki Ośrodek Kultury zaprasza w sobotę, 27 czerwca 2020 r. na kolejny seans kina samochodowego. Tym razem zobaczymy nagradzane i nominowane do Oskara „Boże ciało” Jana Komasy. Wstęp wolny. Seans rozpocznie się o 22.00, ale wjazd na plac za MOK-iem zostanie otwarty o 21.30. To istotne, bo liczba miejsc będzie ograniczona, a kto przyjedzie wcześniej, może liczyć na lepsze miejsce. Po pierwszym seansie pojawiły się pytania: „a jak słychać?”. Słychać bardzo dobrze, w każdym aucie, ponieważ dźwięk jest przesyłany radiowo do waszych radioodbiorników. Więc film „słychać” w samochodowych głośnikach.

Zielona Góra

Pogromcy Bazgrołów znowu w akcji!

W sobotę, 27 czerwca 2020 r. w godz. 12.00 – 14.00 – akcja: Pogromcy Bazgrołów - Hejt Stop - ekrany przy Trasie Północnej. - Na ekranach dźwiękochłonnych przy Trasie Północnej na wysokości ul. Sobkowiaka widnieją hejterskie, rasistowskie i faszystowskie hasła. Wspólnie zmyjemy je specjalnym płynem do czyszczenia bazgrołów. Na miejscu będziemy mieć rękawiczki, szczotki i gąbki. Dla uczestników akcji mamy też stylowe kominy, które posłużą nam za maseczki – zachęcają organizatorzy. - Zapraszamy wszystkich na akcję (jest realizowana przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra).

Dąbie

Lubuskie Lato Teatralne 2020: komedia omyłek „Księżniczka na opak wywrócona”

Na Lubuskie Lato Teatralne 2020 zapraszają: Lubuski Teatr, Stowarzyszenie Warto Jest Pomagać i Kompleks Wypoczynkowy Temar w Dąbiu.

I właśnie w ośrodku Temar w Dąbiu w sobotę, 27 czerwca 2020 r. o godz. 21.00 – na scenie na plaży - nagrodzony Leonem dla najpopularniejszego spektaklu Lubuskiego Teatru w sezonie 2016/2017 spektakl, który wyreżyserował Robert Kuraś, asystowała mu Kinga Górska.

„Księżniczka na opak wywrócona” to hiszpańska komedia omyłek Pedra Calderóna de la Barcy, sprzed blisko 400 lat, to widowisko, które bawi słowem, gestem, choreografią, a nawet instrumentem (gitara, marakasy, gwizdki...). Występują: Alicja Stasiewicz, Joanna Waż, Lech Mackiewicz, James Malcolm, Robert Kuraś, Radosław Walenda, Aleksander Stasiewicz.

Bilety: 25 zł (bilet VIP – 50 zł).