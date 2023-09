Winobranie 2023. Zobacz, co się będzie działo podczas święta Zielonej Góry!

– W Zielonej Górze zawsze staramy się, żeby podczas tych dziewięciu dni naszego świętowania te koncerty wieczorne były wyjątkowe, ale aby każdy był dla innej grupy odbiorców, lub choć co niektóre. I wydaje mi się, że i w tym roku to nam się udało – mówi Agata Miedzińska, dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. – Bardzo cieszę się z tego, że ufało nam się zaprosić do Zielonej Góry dwa zespoły, które w swoim repertuarze mają piosenki o tym, że jesteśmy z miasta, albo, że to jest moje miasto. Ponieważ to Winobranie kończy obchody jubileuszy w Zielonej Górze i bardzo nam zależało, aby taki akcencik muzyczny również podczas Winobrania zaistniał i muszę powiedzieć, że szykujemy małą niespodziankę na koncert Elektrycznych Gitar w niedzielę i mam nadzieję, że rzeczywiście wspólnie zaśpiewamy „Jestem z miasta”.