Jak zmieniłoby się życie, gdyby kolorowe ławki pojawiły się w Zielonej Górze? Pomysł na radzenie sobie z emocjami mają uczniowie SP nr 11

Szkoły w Zielonej Górze. Uczniowie z SP 11 w konkursie Finansoaktywni

Uczniowie. Doskonali obserwatorzy

Agnieszka Kostrzewa podkreśla, jak ważne jest spojrzenie młodego człowieka na otaczający świat. – Oni widzą problemy zupełnie inaczej niż osoby dorosłe. Są bardzo wrażliwymi osobami i doskonałymi obserwatorami, więc ich głos w takiej dyskusji społecznej o tym, co zmienić w naszym otoczeniu jest na pewno istotny. Cieszę się, że zainteresowali się akurat problemami emocji – przyznaje nauczycielka.

Siadasz na czerwonej ławce, dajesz sygnał, że potrzebujesz pomocy lub porady. Jeśli usiądziesz na niebieskiej okazujesz, że jest ci smutno. Może dosiąść się, ktoś kto pocieszy. Jeśli wybierasz żółtą, to znaczy, że jesteś chętny do rozmowy. A jeśli siadasz na zielonej, to oferujesz komuś pomoc.