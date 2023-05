Jaka powinna być współczesna szkoła? W Łagowie dyskutowały o tym największe autorytety pedagogiczne

W Zamku Joannitów w Łagowie Lubuskim odbywa się dwudniowa VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozwój nauczyciela i rozwój szkoły”. Organizatorem wydarzenia jest Zakład Pedagogiki Szkolnej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Naukowcy zwracają uwagę, że dziś wiedza jest wszędzie, niekoniecznie w szkole. A ona coraz bardziej powinna pomagać młodym w relacjach międzyludzkich. Coraz więcej uczniów czuje się samotnych…

Szkoła i nauczyciel: rozwój nauczyciela i rozwój szkoły - jest już VI Ogólnopolską Konferencją Naukową z cyklu: Szkoła i Nauczyciel organizowaną we współpracy z takimi ośrodkami naukowymi jak: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Opolski oraz Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

„Rozwój nauczyciela i rozwój szkoły” - skąd pomysł na temat konferencji naukowej?

- Skąd pomysł na taki temat tegorocznej konferencji? Jest jedna podstawowa zasada: społeczeństwo jest tak dobre, jakie ma szkoły, są szkoły są tak dobre, jak zatrudnieni w nich nauczycieli – mówi dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ kierownik Zakładu Pedagogiki Szkolnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierownik naukowy i organizacyjny konferencji. – Gościmy przez dwa dni 130 osób, w tym 80 profesorów z całego kraju. By wspólnie dyskutować, w jakim kierunku powinni podążać dziś nauczyciele, uczniowie…

Jak podkreśla dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ – szkoły stoją dziś przed poważnymi zadaniami. Świat zmienia się w szybkim tempie. Szkoła nie tylko musi nadążać za tempem tych zmian, ale je wyprzedzać, przewidywać. Stąd też trzeba się uczyć od innych, skupiać się na sukcesach, ale i porażkach innych, by wprowadzać jak najlepsze rozwiązania. Na konferencji prezentowano m.in. systemy edukacyjne Finlandii czy Singapuru, uważane za najbardziej efektywne na świecie.

- Musimy się uczyć od najlepszych, by na ich doświadczeniu budować własny system edukacyjny – zauważa dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ. - By edukacja naszych dzieci była wysokiej jakości, by była efektywna i przygotowywała uczniów do życia, które trudno przewidzieć i do miejsc pracy, których jeszcze nie ma…

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozwój nauczyciela i rozwój szkoły” w Łagowie Lubuskim - 15-16 maja 2023 Tomasz Daiksler

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa - klasy paramilitarne

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, zauważa, że szkoła musi dziś reagować na zmiany społeczne, polityczne, gospodarcze. Wiele uwagi poświęcił w swoim wystąpieniu edukacji paramilitarnej. Nowe rozwiązania zostały zapoczątkowane w 1989 roku przez ówczesnego ministra edukacji prof. Henryka Samsonowicza, który umożliwił powoływanie szkół eksperymentalnych, klas autorskich. Po ponad 30 latach, po różnych reformach oświaty, nadal ma to bardzo znaczący wpływ na możliwości kształcenia młodych pokoleń.

Jak mówił profesor, w dzisiejszych czasach to kształcenie paramilitarne nabiera innego, bardziej praktycznego znaczenia. Wojna na Ukrainie pokazuje, że nie można dziś być niczego pewnym. W Polsce jest dziś 25 tysięcy klas policyjnych, 17 tysięcy klas wojskowych, kilkaset klas specjalistycznych nakierowanych na ratownictwo medyczne, straż pożarną…

- Młode pokolenie obecnie jest zainteresowane tym, by być przygotowanym do życia w sytuacji kryzysu, zagrożenia – podkreśla prof. Bogusław Śliwerski. Powoływane od 2011 roku klasy mundurowe uzyskują certyfikaty, uczniowie mają 180 dodatkowych godzin terenowych, praktycznych, gdzie kształtują swoją sprawność fizyczną, umiejętność ratowania ludzi, reagowania na zagrożenie. Inaczej kształci się młodzież w czasach pokoju, inaczej w czasach kryzysu czy wojny. Ważne jest to, by pomagać tym, którzy potrzebują wsparcia i polskie społeczeństwo doskonale się sprawdziło w obliczu wojny w Ukrainie.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozwój nauczyciela i rozwój szkoły” w Łagowie Lubuskim - 15-16 maja 2023 Tomasz Daiksler

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa - media cyfrowe w szkole

Innym ważnym problemem poruszanym w czasie debaty były media społecznościowe i ich wpływ na postawy dzieci i młodzieży.

- Pojawiło się nowe narzędzie komunikacji, ale służy ono nie tylko do porozumiewania się. To już jest nasze równoległe środowisko życia. Dzisiaj uczeń nie wyobraża sobie wyjścia z domu bez komórki – mówi prof. Śliwerski. - Warto więc w szkołach zmienić punkt widzenia. Nie straszyć uczniów mediami cyfrowymi, nie blokować ich, ale zobaczyć, że każde dziecko przychodząc do szkoły przynosi nowy środek dydaktyczny. I powinniśmy go włączyć do edukacji. Istotne jest nauczenie rozpoznawania prawdy od fałszu, które przenoszą media cyfrowe. Ważne jest nauczanie poruszania się po wiedzy światowej, która dynamicznie się zmienia. Wydawcy już nie nadążą z produkcją aktualnych podręczników. Trzeba więc uczniom pokazać, jak można uczyć się lepiej przenikając do laboratoriów światowych uczelni. Pokazać, gdzie szukać odpowiedzi na ważne pytania związane ze współczesną wiedzą.

Dziś dzieci nie przychodzą do szkoły po wiedzę

Prof. dr hab. Mirosława Nowak- Dziemianowicz z Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej mówiła, że dziś nie trzeba iść do szkoły, by zdobywać wiedzę. Ona jest wszędzie. Za przykład podała studenta, który w nocy słuchał on-line wykładów ze Stanów Zjednoczonych (NASA), a rano spał, zamiast iść na wykład na politechnikę. Dzięki internetowi możemy zdobywać wiedzę u największych autorytetów, z najlepszych źródeł.

- Dziś dzieci nie przychodzą do szkoły po wiedzę, ale po bliskość, relacje społeczne, kontakty – podkreślała pani profesor. – Kluczowym obecnie jest więc skupienie się na budowaniu więzi, relacji społecznych. Wiele badań pokazuje, jak młodzi ludzie czują się dziś samotni, wyalienowani, mają wiele obaw i leków. I ten stan rzeczy będzie się pogłębiał. Dlatego trzeba tę schowaną, ukrytą do tej pory funkcję szkoły wyciągnąć i mocniej wprowadzać w życie.

NAJLEPSZE LICEA W LUBUSKIEM:

Łagów to malownicze miejsce

Uczestnicy konferencji zauważyli, że miejsce obrad pozwoliło im w przerwach wyciszyć się, naładować pozytywną energią, napawać się przepięknymi krajobrazami.

- Ten zamek, miejsce przyroda to też ważne, bo tworzy kontekst obrad. Dla humanistów jest ważne, gdzie się spotykamy – twierdzi prof. dr hab. Mirosława Nowak- Dziemianowicz.- To nie jest banał - Polska jest piękna! Spacer wokół jeziora w Łagowie jest ogromnym przeżyciem estetycznym!

Cykl konferencji, organizowanych przez Uniwersytet Zielonogórski, odpowiada na ważne problemy nurtujące polską szkołę i środowisko zawodowe nauczycieli, podejmuje diagnozę kluczowych ob Projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „DOSKONAŁA NAUKA - Wsparcie konferencji naukowych”.

POLECAMY TEŻ

PROMOCJE DOKTORSKIE I HABILITACYJNE

iPolitycznie - Jak ograniczyć dostęp do pornografii dziecku?