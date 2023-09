SOS-W w Nowej Soli jeszcze lepiej przygotuje do wejścia na rynek pracy. Są pieniądze z PFRON

W piątek, 15 września w siedzibie oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Zielonej Górze dyrektor oddziału PFRON Andrzej Gonia i Iwona Brzozowska, starosta nowosolska podpisali umowę dotyczącą wsparcia przez PFRON wejścia na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami z Nowej Soli i okolicy.

– Dzisiaj rozpoczynamy proces podpisywania umów z powiatami, które wnioskowały o środki w programie Rehabilitacja 25 +. Jest to program skierowany do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół przysposabiających do pracy, działających przy tych ośrodkach, który na celu ma wsparcie rehabilitacji zawodowej absolwentów tych ośrodków, aby mogły łatwiej wejść na rynek pracy – wyjaśnia Andrzej Gonia, dyrektor oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Zielonej Górze.