Jeszcze tylko spacer i koniec. Ostatnie tchnienie Winobrania 2022. Sprawdziliśmy, co dzieje się w centrum! | ZDJĘCIA Jacek Katarzyński Michał Korn

Choć oficjalne, uroczyste zakończenie Winobrania w Zielonej Górze miało miejsce 10 września, to jeszcze w niedzielę nie brakowało chętnych do spacerów po jarmarku i zabaw w lunaparku, choć pogoda nie rozpieszcza. Zobaczcie, co działo się 11 września w centrum Winnego Grodu.