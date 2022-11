Już od niedzieli moc świątecznych atrakcji: Mikołajki, choinki, jarmark, wigilia... Sprawdź, kiedy zarezerwować sobie czas

Świętego Mikołaja powitamy w Zielonej Górze już w niedzielę, 4 grudnia. Najpierw spotkamy go w ogrodzie botanicznym, gdzie w godzinach 12.00-14.00 zaplanowano mikołajkową imprezę. Będzie okazja, by napisać list do Mikołaja. A nawet jeśli ktoś będzie miał z tym problem, pomogą mu w tym specjalne warsztaty.