Kąpiele w Łagowie będą słoneczne, czy w wodzie? Mieszkańcy się martwią. Gmina liczy, że uda się rozwiązać problem

– Pracownicy Wód Polskich Nadzoru Wodnego w Słubicach, którzy administrują tym terenem podejmują aktywne działania. Obecnie trwa ustalanie, czy to właściciel ośrodka odpowiada za grodzenie plaży i posiada na to odpowiednie zgody. Jeśli okaże się, że nie, to o sprawie zostanie poinformowana policja, a nasze służby będą dążyły do usunięcia nielegalnej infrastruktury, powstającej na tej działce – wyjaśnia Jarosław Garbacz. – Problem w obrębie Jezior Łagowskiego i Trześniowskiego jest szerszy, dlatego wszędzie tam, gdzie łamane jest prawo wodne pracownicy Wód Polskich będą sukcesywnie egzekwować przepisy, również w przypadku gęstej zabudowy w obrębie tak zwanego starego Łagowa. W tej kwestii nasze służby będą współpracować z lokalnym samorządem oraz mieszkańcami.