Kongres Świadków Jehowy wraca do Zielonej Góry po pięciu latach. Trzydniowe wydarzenie odbędzie się w hali CRS

Ostatni Kongres Świadków Jehowy w Zielonej Górze odbył się w 2018 roku. W hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego podczas trzydniowego wydarzenia przebywało średnio ponad 4 tys. osób (ok. 4900 uczestników to największa liczba, jaką zarejestrowano w 2018 roku podczas Kongresu Świadków Jehowy w Zielonej Górze).

Podczas zgromadzenia przeprowadzany jest też chrzest nowych członków. W 2018 roku w Zielonej Górze chrzest przyjęło 36 osób.

Tegoroczny kongres jest dla Świadków Jehowy szczególny, ponieważ to pierwsze tego typu zgromadzenie po trzech latach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa. Odbędzie się on ponownie w hali CRS w Zielonej Górze i po raz kolejny potrwa trzy dni - od 14 do 16 lipca. Jak podkreślają organizatorzy, każdy jest zaproszony. Wstęp jest wolny i nie trzeba korzystać z całego programu.