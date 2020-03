Koronawirus w Zielonej Górze. Biblioteka Norwida - choć zamknięta - ma dla Czytelników szereg propozycji w ramach akcji Non Stop Norwid

zobacz galerię (6 zdjęć) Biblioteka Norwida w Zielonej Górze na czas walki z koronawirusem musiała odwołać wszystkie swoje wydarzenia, zamknąć siedzibę główną i filie, ale nie zapomina o Czytelnikach. Ma dla nich szereg propozycji w ramach akcji Non Stop Norwid. Zdzisław Haczek/Gazeta Lubuska zobacz galerię (6 zdjęć)

Biblioteki zamknięte? Czas na działania alternatywne! Biblioteka Norwida w Zielonej Górze włączyła się do akcji Zostań w Domu (#zostanwdomu) i przeniosła swoją działalność do internetu. Ruszyła akcja Non Stop Norwid.