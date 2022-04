Kraszanka 2022 w Zielonej Górze. Co można kupić na wielkanocnym jarmarku? Stoiska ciągną się przez cały deptak! Zobacz zdjęcia

Jarmark Wielkanocny potrwa do 13 kwietnia. Stoiska czynne są w godzinach 11.00 - 19.00. Oprócz tradycyjnego jarmarku zaplanowane zostały również dodatkowe atrakcje.

- W weekend, 9 i 10 kwietnia, od godz. 12.00 do 16.00, w okolicach ratusza odbywać się będzie Kraszankowa Warsztatownia, czyli wspólne przygotowywanie oryginalnych, świątecznych ozdób. Będą zajączki, jajka i kurczaczki, czyli wszystko to, co najmłodsi fani zadań plastycznych uwielbiają najbardziej. Nie zabraknie również dużych form, na których swoja sztukę będą mogli zaprezentować naprawdę najmniejsi – 2-3 latki - informuje Marta Blonkowska z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.