Lata mijają, a osiedle Zacisze zmienia się i zmienia.... Zobaczcie, co tam się działo w ciągu 20 lat!

My nazywaliśmy je buraki, a to śliwy i na dodatek wiśniowe!

Szkoda, że nie wybudowano szkoły

Dziś mieszkańcy podkreślają, że wszystko jest pod ręką. Kościół (powstał z hangaru lotniczego), rehabilitacja, przychodnia zdrowia , a marketów jest najwięcej w mieście. - Kiedy było tu miejsce na szkołę, ale nie została wybudowana. No to postawiono więc kolejne bloki. Trochę szkoda, ale dobrze że chociaż są przedszkole publiczne i niepubliczne oraz niepubliczny żłobek - mówi pani Irena. Zmiany pojawiają się ciągle. Te niedawne? W miejscu kortów wybudowany został nowy blok, do którego prowadzi nowo wybudowana droga. Są też nowe nasadzenia drzew.

Napis też się podoba

Przy rondzie Haliny Lubicz gości wita podświetlany napis - Osiedle Zacisze.

Zdaniem pani Ireny, to bardzo fajny pomysł. Spodobał się mieszkańcom, chwalą go też odwiedzający ten rejon miasta goście.

- Od pewnego czasu mamy też kolejną restaurację i kawiarnię, piekarnię i cukiernię - wylicza zielonogórzanka. - No i przy przystanku MZK wyrósł nowy budynek, w którym mieści się stomatologia.

Inne zmiany? Wypiękniało przedszkole, a z placu zabaw zniknęły topole. Las w stronę osiedla Leśnego został przerzedzony. Wybudowana została ulica Bananowa i Figowa. Na osiedlu pojawiły się stoły do gry w szachy. Wcześniej powstały też siłownie pod chmurką.

- Mieszkańców jednak cały czas denerwuje zamknięte przejście kolejowe przy ulicy Bananowej. I tak wszyscy przez nie przechodzą - mówi pani Irena.

ZOBACZ TEŻ