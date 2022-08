Lubuskie. Bociany nam wcześniej odleciały. Śledzimy ich dalsze losy. Gdzie teraz są?

Od kiedy takie "czipy" zakłada się bocianom,?

Warto tu przypomnieć, że pierwsze obrączki metalowe zastosował Martensen w 1899 roku w Danii. Obecnie obrączkuje się w Polsce rocznie ok. 150 tys. ptaków. Ale liczba informacji jest bardzo mała. Dlatego niezwykle cenne są badania nad migracjami ptaków przy wykorzystaniu Glogerów (system GPS), które informują nas np. co 10 minut, gdzie jest badany ptak. Pierwsze mikronadajniki japońskie założono w 1991 roku na bociany w Niemczech. Miały one baterie pracujące przez dwa miesiące. Obecnie używa się baterii słonecznych, co pozwala na pracę loggera do 5 lat. Ograniczeniem jest cena takiego loggera oraz opłata za korzystanie przez rok z satelity. Dlatego nie stosuje się tego systemu często. Ale uzyskane dane są bezcenne.