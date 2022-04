Lubuskie. Prawnicy i pedagodzy podpowiedzą, jak wspierać ukraińskich uczniów i rozwiązywać różne problemy

Droga do domu, czyli musical w wykonaniu uczniów z I LO. Tak pomagają Ukrainie

Spotkanie onlinowe o wsparciu ukraińskich uczniów

Jak się zarejestrować na konferencję?

Rejestracja odbywać się będzie do 19 kwietnia 2022 roku za pośrednictwem poniższego linku. Adres formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/RjpzHPywokicDxVF6

Link do rejestracji będzie również dostępny na stronie wydziału Nauk Społecznych (www. wns.uz.zgora.pl) w zakładce aktualności: Forum Nauczycieli Dzieci/Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Szczegółowe informacje na temat sposobu logowania się organizatorzy prześlą do uczestników w komunikacie poprzedzającym Forum 20 kwietnia br.