Lubuskie samorządy dostały pieniądze na drogi. Gdzie będą remonty?

Finansowy zastrzyk dla gmin i powiatów

Tym razem finansowe wsparcie na realizację inwestycji związanych z budową, przebudową i modernizacją dróg trafiło do blisko czterdziestu lubuskich gmin i powiatów. Dzięki tym pieniądzom zrealizowanych zostanie prawie sześćdziesiąt różnych zadań. To kolejny krok do poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców.

To kolejne dobre informacje dla samorządów z województwa lubuskiego. Do gmin i powiatów z regionu trafi tym razem ponad trzydzieści milionów złotych, które będą mogły zostać przeznaczone na rozbudowę i modernizację dróg czy chodników. Są to inwestycje niezwykle istotne dla codziennego funkcjonowania mieszkańców, bo one zwiększają komfort życia i ułatwiają dotarcie do szkoły, pracy, kościoła czy szpitala. Przede wszystkim wpływają jednak na zwiększenie bezpieczeństwa - mówi wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

Największy zastrzyk gotówki trafi do powiatu wschowskiego, który otrzymał w sumie prawie trzy miliony złotych na realizację dwóch ważnych inwestycji. To remont drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Krzepielów i Małe Drzewce oraz drogi powiatowej pomiędzy Górczyną a Starymi Drzewcami. Ponad półtora miliona złotych trafiło natomiast do powiatu gorzowskiego. Tu wyremontowana zostanie droga od DK22 do Prądocina w gminie Deszczno.