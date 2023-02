Ludzie przesiedzieli wtedy w kinie w Zielonej Górze 12 godzin! Mija prawie 20 lat od pamiętnego maratonu Władcy Pierścieni

Z historii Zielonej Góry. Maraton Władcy Pierścieni w dawnym kinie Wenus

To już 19 lat od tego wydarzenia, które na pewno na długo zapamiętali fani J.R.R. Tolkiena i filmowych adaptacji jego książek. W ówczesnym kinie Wenus pokazane zostały trzy części Władcy Pierścieni jedna za drugą. Mogłoby się wydawać, ze niewielu widzów dałoby radę spędzić taki długi czas w kinie. Ale sala kina Wenus była wtedy pełna.

Przypomnijmy, że trylogia filmowa z gatunku fantasy "Drużyna Pierścienia", "Dwie Wieże" i "Powrót Króla" powstała przez siedem lat. Wikipedia wylicza, że ekipa składała się z ok. 2400 filmowców, a do całej produkcji zatrudniono ponad 20 600 statystów. Ciekawych liczb związanych z filmową produkcją jest więcej. 50 pracowników działu garderoby uszyło 19 000 kostiumów dla aktorów i statystów. A 30 aktorów uczyło się fikcyjnych języków Śródziemia stworzonych przez Tolkiena.

Łączny czas trwania wszystkich trzech części to 11 godzin i 23 minuty. Tyle czasu spędzili fani Władcy Pierścieni z Zielonej Góry i okolicy na maratonie, który odbył się 28 lutego 2004 r. w Zielonej Górze.