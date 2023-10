Mejza: Platforma znów chce sprzedawać narodowy majątek

Kongresy gospodarcze organizowane przez urząd marszałkowski z zasady są spotkaniami politycznymi, gdzie na temat gospodarki mówią przedstawiciele opozycji parlamentarnej. Bywają na nich kontrowersyjne postacie, niektóre z nich ponoszą odpowiedzialność za sytuację gospodarczą, jaka miała miejsce w latach 90.

I taka postacią jest niewątpliwie Janusz Lewandowski, który w latach 90. był głównym pomysłodawcą programu powszechnej prywatyzacji, którego pojawienie się w Zielonej Górze skomentował ostro poseł Łukasz Mejza. Jego zdaniem, to co zrobił Lewandowski, zamiast zadbać o gospodarkę i przywrócić nowy wolnościowy ład gospodarczy, stało się synonimem zerowania narodowej własności.

Lubuska Platforma organizuje dziś kongres gospodarczy w momencie gdy trwa kampania wyborcza i referendalna, gdy jedno z pytań postawionych narodowi polskiemu brzmi czy jesteś za wyprzedażą majątku narodowego. A twarzą tego kongresu jest właśnie Janusz Lewandowski, który z wypracowanego majątku, przez lata przez Polaków zrobił supermarket dla Niemców. To człowiek Tuska, za którego rządów Polska wyprzedała ponad 1000 spółek. I to właśnie ten gospodarczy wandal odpowiadał za tę sprzedaż. Tymczasem pani marszałek Polak robi dziś z niego gwiazdę kongresu. Zapraszając Lewandowskiego marszałek i cała Platforma jest za wyprzedażą majątku narodowego. My chcemy chronić ten majątek i mówimy NIE takiej prywatyzacji.