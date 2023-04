Mural na murze przy areszcie. Miasto ogłosiło konkurs na prace z okazji jubileuszu. Co się znajdzie na 600 metrach kwadratowych?

Z okazji podwójnego jubileuszu miasta zyskamy trzy murale. Jeden, przedstawiający Urszulę Dudziak jest już gotowy. Drugi z Marylą Rodowicz powstanie do września. A trzeci? Właśnie ogłoszono konkurs na jego zaprojektowanie. Ma zająć 600 metrów kwadratowych muru okalającego Areszt Śledczy…

Z okazji 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia nadania jej praw miejskich w mieście odbywa się wiele wydarzeń, wydawane są jubileuszowe publikacje. Mieszkańcy dzielili się swoimi pomysłami, jak uatrakcyjnić te wyjątkowe urodziny miasta. Jedną z propozycji były murale, które nawiązywałyby do historii i współczesności miasta. A najlepszą jego reklamą są byli czy obecni mieszkańcy. Stąd pomysł na mural Urszuli Dudziak i Maryli Rodowicz, honorowych obywatelek miasta. Stąd też konkurs na mural, który zajmie mur okalający Areszt Śledczy w Zielonej Górze.

Mural na murze aresztu lepszy niż reklamy

- Kiedy przeprowadziłem się do Zielonej Góry areszt był na obrzeżach miasta, teraz jest w centrum – zauważa prezydent Janusz Kubicki. – Niedawno zyskał on nowy mur. Rozmawiałem z panią dyrektor i wspólnie ustaliliśmy, że niezbyt dobrze by tu wyglądały reklamy czy jakieś bazgroły, które mogą się na nim pojawić. Wymyśliliśmy więc jubileuszowy mural.

- Dla nas to ważne wydarzenie, bo choć jesteśmy za wysokim murem, to jednak czujemy się częścią lokalnej społeczności, zielonogórzanami. Także chcielibyśmy włączyć się w obchody jubileuszu – podkreśla mjr Magdalena Wawrzyk, dyrektor Aresztu Śledczego w Zielonej Górze. Konferencja prasowa w sprawie konkursu na mural na murze przy areszcie śledczym - 11 kwietnia 2023 roku Leszek Kalinowski

Trzy murale z okazji jubileuszu miasta

Profesor Czesław Osękowski, przewodniczący komitetu organizacyjnego obchodów jubileuszu Zielonej Góry przypomina, że mural na murze aresztu będzie jednym z trzech, upamiętniających tak ważne urodziny miasta. We wrześniu w okolicy placu Bohaterów na jednej ze ścian pojawi się mural Maryli Rodowicz, która mieszkała niemal po sąsiedzku, bo przy ulicy Bankowej, a urodziła się w szpitalu przy al. Niepodległości (kamienica obok teatru). Mural będzie gotowy na Winobranie 2023, które oficjalnie zakończy obchody podwójnego jubileuszu. Przypomnijmy, że rozpoczęło je Winobranie 20222 i odsłonięcie przy al. Wojska Polskiego muralu Urszuli Dudziak, która mieszkała niedaleko, bo przy ul. Dąbrowskiego. Obie wokalistki są honorowymi obywatelkami Zielonej Góry.

- Konkurs na mural na murze przy areszcie przeprowadzi Biuro Wystaw Artystycznych – mówi prof. Osękowski. – Mur aresztu duży i można na nim przedstawić bardzo efektowany obraz, połączyć elementy związane z tradycją i współczesnością.

Dyrektor BWA w Zielonej Górze Wojciech Kozłowski podkreśla, że ogólnopolski konkurs został już ogłoszony. W Polsce jest wielu artystów, specjalizujących się w wielkoformatowych pracach, więc można się spodziewać, że zainteresowanie będzie duże. Choć jak podkreśla dyrektor konkurs nie jest łatwy. Na 600 metrach kwadratowych trzeba przedstawić pracę, adekwatną do tematu, ale nie tylko, pod uwagę trzeba też wziąć otoczenie… Odsłonięcie muralu Urszuli Dudziak na kamienicy przy al. Wojska Polskiego w Zielonej Górze Jacek Katos

Nagrody za mural na murze aresztu śledczego

Nadesłane na konkurs prace indywidualne lub zespołowe oceni specjalne jury (m.in. miejska i wojewódzka konserwator zabytków, regionaliści, radni, przedstawiciele placówek kultury, UZ, aresztu, architekci, społecznicy), które przyzna trzy nagrody (I miejsce – 5 tys. zł, II miejsce – 3 tys. zł, III miejsce – 1 tys. zł).

- Zwycięzca konkursu będzie realizował swój nagrodzony projekt – mówi Wojciech Kozłowski i zaprasza do udziału w tych nietypowych artystycznych zmaganiach.

Społeczniczkę Emilię Kondrad cieszą takie inicjatywy i ma nadzieję, że na murze aresztu powstanie wyjątkowe dzieło. Przypomina, że prace na konkurs należy złożyć do 26 maja br. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 czerwca, a już następnego dnia będzie można rozpocząć wielkie malowanie. Ważne, by zwycięska praca powstała najpóźniej do 31 sierpnia br.

Radny Paweł Wysocki, który walczy z grupą Pogromcy Bazgrołów z niszczeniem murów w mieście, uważa, że gdyby mur pozostał pusty wandale mogliby go zniszczyć. I trzeba by organizować kolejne akcje walki z bazgrołami. Takie murale jak te, pojawiające się z okazji urodzin miasta, pozwalają ludziom zrozumieć, co jest sztuką, a co wandalizmem.

Konferencja prasowa w sprawie konkursu na mural na murze przy areszcie śledczym - 11 kwietnia 2023 roku Leszek Kalinowski

Rzeźby na urodziny miasta

Z okazji podwójnego jubileuszu miasta w mieście u zbiegu ulicy Chrobrego i placu Piłsudskiego pojawi się też nowa rzeźba. Wykona ją Oskar Zięta. Dlaczego akurat praca tego autora ma stanąć w mieście? Bo to zielonogórzanin (tu się urodził i tu chodził do szkoły), światowej sławy projektant, i opatentował technologię FIDU (formowanie stalowych konstrukcji przy pomocy sprężonego powietrza).

Jak tłumaczył sam artysta, jego rzeźba z okazji jubileuszu miasta jest inspirowana twórczością Mariana Szpakowskiego, zwłaszcza reliefem na BWA. Chodząc do szkoły wiele razy mu się przyglądał. Rzeźba, która będzie miała ponad sześć metrów wysokości, zostanie odsłonięta podczas tegorocznego Winobrania.

W centrum miasta u zbiegu ulic: al. Niepodległości i Chrobrego natomiast zostanie odtworzona rzeźba Winiarki Emmy. Tego zadania podjął się zielonogórski rzeźbiarz Artur Wochniak.

