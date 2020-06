MZK apeluje do mieszkańców: W autobusach zakładajcie maseczki. Pomóżcie sobie i innym być bezpiecznym

- Muszę korzystać z komunikacji miejskiej, bo nie mam innego wyjścia. Bardzo jednak denerwuje mnie to, że wiele osób jeździ autobusami bez maseczek. A przecież tego obostrzenia nikt nie zdjął. Koronawirus nadal jest wśród nas i codziennie napływają informację o kolejnych zakażeniach i zgonach – mówi Aniela Kierżuń z Zielonej Góry. – Ja się po prostu boję o swoje życie i zdrowie. Dlatego bardzo proszę wszystkich pasażerów o zakładanie maseczek ochronnych.

To tylko jeden z bardzo wielu głosów, jakie napływają do naszej redakcji. Zielonogórzanie apelują do mieszkańców o solidarność.

MZK przypomina: Zasłoń usta i nos

- W związku z epidemią koronawirusa od połowy marca w monitorach wyświetlane są informacje dotyczące koronawirusa oraz instrukcje, w jaki sposób uniknąć zakażenia – mówi dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji Barbara Langner. - Obecnie wprowadziliśmy szereg informacji dotyczących konieczności zakrywania przez pasażerów nosa i ust. We wszystkich autobusach wyświetlane są na monitorach komunikaty. Ponadto od 3 czerwca na ośmiu newralgicznych przystankach w każdym autobusie emitowany jest komunikat głosowy o treści: „Przypominamy, w autobusie zasłoń usta i nos”. Do końca tygodnia system zapowiedzi tego komunikatu zostanie rozszerzony i zapowiedzi te będą emitowane na co drugim lub co trzecim przystanku. Komunikaty wyświetlane są także na tablicach przystankowych.