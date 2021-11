Na trasie 200 dorosłych i 150 dzieci - czyli VIII Bieg Jeża w Zielonej Górze

"Terenia, Terenia wyprzedzi nam Henia!!!" - kibice nie zawiedli

Dorośli uczestnicy VIII Biegu Jeża mieli do pokonania dwie pętle wytyczone w parku Tysiąclecia w Zielonej Górze - w sumie około 3 kilometrów. Niektórzy mogli liczyć na wyjątkowy doping, bo przy punkcie start-meta ustawili się kibice z transparentami: "Żuku biegnie, już go widzę, będzie pewnie w pierwszej lidze", "Papa to nie jest fajtłapa i konkurencję wymiata", "Malwina nóżkami przebiera, w biegach dzisiaj jej premiera", "Terenia, Terenia wyprzedzi nam Henia!!!".