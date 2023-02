Niebawem ruszy nabór do miejskich żłobków w Zielonej Górze. O tym muszą pamiętać rodzice

Znów nie zabraknie emocji. W Zielonej Górze niebawem ruszy nabór do miejskich żłobków. Obecnie rodzice dzieci już uczęszczających do placówki, muszą złożyć deklaracje, że makuchy będą kontynuowały w niej pobyt.

Rodzice dzieci już uczęszczających do żłobka, muszą złożyć odpowiednie deklaracje, dotyczące kontynuacji pobytu pociechy w dotychczasowym żłobku. To można już zrobić od poniedziałku, 13 lutego. Ostateczny termin złożenia deklaracji to 24 lutego.

W celu dopełnienia formalności, należy na stronie nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek wybrać zakładkę Wypełnij podanie. Tu pojawi się deklaracja do wypełnienia. Konto zostanie założone automatycznie po wypełnieniu deklaracji. Wtedy rodzice dostaną informację o loginie i konieczności ustawienia hasła dla tego konta.

Mamy czas do 24 lutego, by potwierdzić kontynuację pobytu dziecka w żłobku

Deklarację należy przekazać do żłobka w formie skanu za pośrednictwem systemu Nabór 2023 lub wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć do 24 lutego 2023 r. w żłobku miejskim, do którego uczęszcza już dziecko. Jeśli się spóźnimy i dokument złożymy później, będzie to jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w żłobku.

Rekrutacja do miejskich żłobków na terenie miasta na rok szkolny 2023/2024 zostanie natomiast uruchomiona 1 marca br. i trwać będzie do 31 marca br. Nabór prowadzony będzie przy wsparciu systemu elektronicznego Nabór na stronie: nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek Na tej stronie znaleźć też będzie można informator o żłobkach miejskich.

Trzy żłobki w Zielonej Górze

Natomiast rodzice dzieci, które od września miałyby rozpocząć opiekę w miejskich żłobkach, muszą pamiętać o ważnych terminach. Od 1 do 31 marca powinni złożyć wniosek o przyjęcia dziecka do żłobka. Od 3 do 7 kwietnia komisja rekrutacyjne będą oceniać wnioski. 12 kwietnia o godzinie 12.00 wyniki naboru do żłobków zostaną podane do publicznej wiadomości (listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci). Do 28 kwietnia musi nastąpić potwierdzenie woli przyjęcia oraz podpisywanie umów z rodzicami.

W Zielonej Górze funkcjonują trzy miejskie żłobki. Placówka nr 1 znajduje się przy ulicy Wandy 29, nr 4 przy ulicy Wiśniowej 8 oraz nr 7 przy ulicy Braniborskiej 2a. Od niedwna funkcjonuje też filia miejskiego żłobka nr 1 przy alei Wojska Polskiego 116.

- To jednak za mało. Jeszcze ze trzy kolejne, by się przydały, by zapewnić miejsca wszystkim chętnym dzieciom – mówi Julia z Zielonej Góry, mama małej Igi. – A przecież to obowiązek gminy, by każde dziecko miało miejsce w tej placówce.

Tymczasem gmina ma obowiązek zapewnić miejsca dzieciom w przedszkolu, a nie żłobku.

Gmina zapewnia dzieciom miejsca w przedszkolu

W świetle obowiązujących przepisów gmina zobowiązana jest zapewnić możliwość realizowania przedszkolnego przez wszystkie dzieci w wieku od 3 do 7 lat mieszkające na jej terenie. Przepisy ustawy o systemie oświaty, umożliwiają realizację tego obowiązku zarówno w publicznych jak i niepublicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego czy w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, które są prowadzone na terenie gminy.

Zgodnie z przepisami, jeśli w przedszkolach są wolne miejsca, mogą one za zgodą organu prowadzącego przyjmować także dzieci 2,5-letnie.

Dodajmy, że jeśli chodzi do żłobki to Zielona Góra od 2013 r. dofinansowuje prywatne i niepubliczne żłobki. Na ten cel co roku przeznacza ponad 2 mln zł.

