Nieziemski koncert Myslovitz na Bachanaliach. Tak bawi się Zielona Góra! | ZDJĘCIA

Myslovitz to jeden z najważniejszych zespołów ostatnich 30 lat na polskiej scenie muzycznej. Grupa ma w swoim dorobku 10 płyt, które sprzedały się w nakładzie ponad pół miliona egzemplarzy. Przeboje, takie jak „Długość dźwięku samotności”, „Dla ciebie”, „My”, „Chłopcy”, „Scenariusz dla moich sąsiadów”, „Peggy brown”, „Z twarzą Marilyn Monroe” i wiele innych na stałe zagościły we wszystkich polskich stacjach radiowych i chętnie są grane na koncertach. Nie inaczej było podczas bachanaliowego koncertu, z którego fotorelację możecie obejrzeć w naszej galerii.

"Miłość w czasach popkultury"

Budujące jest to, że mimo rozstania z Arturem Rojkiem, bilety na Myslovitz wciąż potrafią wyprzedać się w całości. Czy punktem przełomowym w karierze grupy była „Miłość w czasach popkultury”? Tak. Był to złoty okres zespołu z dużą ilością koncertów. W 2022 roku zespół obchodził jubileusz 30-lecia działalności. Z tej okazji zorganizował wiele wydarzeń, takich jak jubileuszowa trasa koncertowa, przygotowanie nowej płyty...

- Kiedy zaczynaliśmy granie w 1992 roku, zakładaliśmy nagranie jednej płyty i nie spodziewaliśmy się, że tak daleko to zajdzie. Dużo w tym szczęścia, ale też pracy managerów i zdolności wszystkich w zespole. Najbardziej doceniłem to wszystko po stracie wokalisty, gdy popularność zmalała. Będąc popularnym, wydawało się, że wszystko jest na pstryknięcie palcami, ale tak nie jest i podobnie jest ze sportowcami, kiedy nie odnoszą sukcesów – nagle stają się niewidzialni. Wszystko staje się dużo mniejsze i zaczyna ci brakować tego, co było i zaczynasz się zastanawiać, czy chcesz dalej to robić. Z wiekiem też zmniejsza się zapał i tempo pracy. Z tyłu głowy masz wszystko to, co się działo po wydaniu „Miłości w czasach popkultury”, gdy graliśmy koncert po koncercie, a potem doszły koncerty zagraniczne, nagrody i sława jeszcze bardziej rosła. Człowiek dużo rzeczy docenia, dopiero po stracie - mówił w wywiadzie z dziennikarzem Głosu Wielkopolskiego Jacek Kuderski.