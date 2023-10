Nowi podoficerowie SG dostali akty mianowania w siedzibie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału SG gen. bryg. SG Tomasz Michalski wręczył nowym podoficerom akty mianowania na stopień kaprala Straży Granicznej. Funkcjonariusze SG odebrali akty mianowania w obecności kadry kierowniczej Nadodrzańskiego Oddziału SG.

- Gratuluję wszystkim absolwentom awansu - mówił gen. bryg. SG Tomasz Michalski. - Życzę Wam, by kolejny krok w karierze zawodowej był dla Was motywacją do profesjonalnego wykonywania zadań i obowiązków służbowych.