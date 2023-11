Ocala od zapomnienia kaletnictwo. Bartosz Sabat o skórze wie wszystko

Bartosz Gamli Ubogobrody Sabat

- Prowadzę pracownię i warsztaty tłoczenia w skórze. Podobają się młodym ludziom. Bo to jeden z najlepszych momentów, widać gotowy efekt – mówi Bartosz Gamli Ubogobrody Sabat. - Gdy ozdabiamy, to wychodzi coraz więcej wzorów bądź liter. Można malunek zrobić .A przy szyciu w skórze najpierw trzeba projekt zrobić, narysować, więcej procesów jest… Podczas warsztatów dzieci zabierają to, co wykonają i mają z tego satysfakcję.

Jak to się stało, że pan Bartosz stał się kaletnikiem? Na co dzień jest operatorem CNC w Lumelu. Ale od 13 lat działa też w grupie rekonstrukcyjnej, bo historia to jego wielka pasja.

- Wcześniej walczyłem i strzelałem z łuku. Ale to było za mało, więc robię teraz w skórze, bo to także część odtwarzania historii – podkreśla kaletnik.