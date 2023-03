Ogród botaniczny i minizoo jak nowe. Dlaczego niektórzy mieszkańców muszą się z tym miejscem pożegnać?

Kopciuszek, Królewna Śnieżka, Baba Jaga i wiele mieszkańców „Bajkowej zagroda” przy minizoo w ogrodzie botanicznym będzie musiało opuścić swoje miejsce zamieszkania. Gdzie teraz znajdą dach nad głową? A co powstanie na miejscu ich dawnego domu?

„Bajkowa zagroda” cieszyła się wielką popularnością wśród małych mieszkańców miasta, ale i wielu przyjezdnych gości. Nie wszystkim dorosłym przypadło jednak do gustu Gadające Drzewo, Muchomory, Wilk, Kot w butach czy Łabędzie… Mówili, że plastikowe zabawki nie pasują do tego miejsca. Dlatego gdy podjęta została decyzja o rozbudowie minizoo, postanowiono z 25 bajkowymi postaciami się pożegnać.

Ogród botaniczny, minizoo zmienia się nie do poznania

Na ich miejscu pojawią się nowe urządzenia do zabawy, w tym duży krokodyl (to jego wybrały mali mieszkańcy w ramach akcji Dzieciaki Wybieraki), wykonane z naturalnych materiałów. Pojawi się tu też plac wodny, park linowy… Wykonawca został już wybrany. Lada moment zostanie podpisana z nim umowa na tę inwestycję.

- Wiem, że dzieciom te stare, plastikowe figury się podobają. Szkoda byłoby tak całkiem się ich pozbywać i dać na przemiał – mówi Paweł Wysocki, opiekun ogrodu botanicznego z ramienia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Podobnego zdania są społeczniczki: Paulina Bogucka, Emilia Kondrad i Klaudia Baranowska, które wpadły na pomysł, by kolorowe, bajkowe zabawki trafiły do zielonogórskich przedszkoli. Ale nie tak od razu…. Wymyśliły konkurs.

Kolorowe, bajkowe zabawki trafią - po odnowieniu - do zielonogórskich przedszkoli. Na ich miejscu powstaną nowe urządzenie, plac wodny, park linowy, domki na drzewach... Jacek Katos

Bajkowe postacie z minizoo trafią do przedszkoli

- Każda placówka, która się do nas zgłosi, otrzyma za zadanie, polegające na zbudowaniu krokodyla z materiałów do recyklingu. Jaki powinien być on duży? Od metra do dwóch.. Wszystkie przygotowane w ten sposób zwierzaki zostaną przedstawione na zdjęciach na Facebooku. Mieszkańcy będą lajkować. To przedszkole, które otrzyma najwięcej głosów będzie miało pierwszeństwo w wyborze jednej z 25 zabawek– podkreśla Paulina Bogucka.

Jak dodaje Emilia Kondrad, zanim bajkowe postacie trafią do przedszkoli, zostaną odnowione i naprawione przez ich producenta, firmę Fiberglass z Nowej Soli.

Dodajmy, że trwa rozbudowa ogrodu botanicznego. Powstają tam nowe domki i wybiegi dla zwierząt, altana rekreacyjna, toalety. Nie zabraknie nowych nasadzeń. 1.800 krzewów, ponad 1 tysiąc bylin i 5 tys. cebul kwiatowych będzie kosztowało ok. 120 tys. zł.

Rozbudowa minizoo i nowe atrakcje

Za chwilę zamieszkają w nowych obiektach pojawią się lemury, małpki kapucynki i owce świniarki. Projekt inwestycji przygotowało Biuro usług projektowo-wykonawczych Archpeak Paweł Wyczałkowski z Zielonej Góry. Wykonawcą jest firma Łukasik Group Sp. z o.o. z Grodziska Wielkopolskiego. Koszt zadania to 3,4 mln zł. Inwestycja jest możliwa dzięki współpracy transgranicznej Interreg VA Polska Branderburgia-Polska 2014-2020, w którym udział bierze Zielona Góra, Cottbus, Gubin i Guben.

Inne zadanie to Ptasi Azyl…

Słowem ogród botaniczy z minizoo zmienia się nie do poznania. Warto będzie go odwiedzić, gdy wszystkie atrakcje będą już gotowe.

- Nie możemy się już doczekać tych wszystkich zmian, bo lubimy się bardzo tam bawić – mówią Iga i Kinga, które z mamą często odwiedzając minizoo, bo jak mówią, mają tu blisko, wystarczy przejść przez ulicę. Dziewczynki nie mogą się też doczekać, kiedy w przedszkolu będą robić ekologicznego krokodyla. No i ciekawe, które miejsce zajmą i jaką zabawę z „Bajkowej zagrody” będą mogli wybrać…

