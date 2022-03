Oryginalny pomysł na pomoc walczącej Ukrainie. To robią uczniowie jednej ze szkół w Zielonej Górze

- Uczymy nasze dzieci, że warto pomagać. Wystarczy odrobina czasu i pracy. Robimy siatki maskujące. Wykorzystujemy do tego siatki ogrodowe. Tniemy materiał na paski i później przywiązujemy go do siatki. W akcję włączyli się dzieci i nauczyciele - mówi na filmie jedna z pracownic szkoły.

Siatki maskujące robione są według wzoru, który jest pokazany na filmach instruktażowych. Wykorzystywane są do tego m.in. stare spódnice, które dzieci tną na paski o długości ok. 25 cm. Materiał musi mieć określony kolor, najczęściej zielony i brązowy. - Nie jest to bardzo skomplikowane, dzieci chętnie są do tego włączają - słyszymy.