Otwarcie wystawy "Ogrody smutku" Kateryny Lysovenko w zielonogórskim BWA. Artystka tworzyła te prace po ucieczce z Kijowa

Wystawę prac Kateryny Lysovenko - Ogrody smutku w BWA przy al. Niepodległości oglądać można do 30 kwietnia br. Znajdziemy na niej kobiety fauny. Dlaczego? To istoty mitologiczne. Zdehumanizowane. Bo trudniej jest zabić takiego samego człowieka jak ja. Łatwiej go oznaczyć, że jest czymś innym, nawet nie kimś, ale czymś innym...

To nawiązanie na do antyku, gdy Grecji i Rzymianie podbijali różne narody i tłumaczyli sobie, że są one mnie warte niż oni... Teraz jest podobnie na Ukrainie.