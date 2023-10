Parlament Studencki zorganizował otrzęsiny dla żaków z I roku. Cóż to była za integracja?! Mariusz Kapała Leszek Kalinowski

Ależ to była impreza! Do późnych godzin wieczornych bawili się studenci - nie tylko pierwszego roku - Uniwersytetu Zielonogórskiego. Otrzęsiny miały na celu przyjęcie pierwszaków do grona studentów największej lubuskiej uczelni i integrację wszystkich żaków.