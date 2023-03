Pierwsza łopata wbita. Powstaje Centrum Rodziny z hospicjum perinatalnym. Tu w trudnych chwilach otrzymamy wsparcie

- To inwestycja rodziców i dla rodziców. Całkiem oddolna inicjatywa - mówiła Joanna Habura, prezes Fundacji Centrum Rodziny,

Fundację stworzyli rodzice dla rodziców

Fundacja Centrum Rodziny powstała w 2011 roku z woli rodziców i kadry ze Szkoły Rodzenia Ksenia. Wspiera młodych rodziców i dopiero co narodzone maleństwa. Joanna Habura, prezes fundacji i położna w jednym, codziennie odbiera telefony od zatroskanych mam i ojców z pytaniami dotyczącymi pielęgnacji, zdrowia i rozwoju maluchów. Pomagają też specjaliści wolontariusze. W 2015 roku Fundacja została wpisana na ministerialną stronę Organizacji Pożytku Publicznego.

Opieka nad parami w trudnej sytuacji życiowej

- Zależy nam, by objąć opieką doraźną pary w trudnej sytuacji - podkreśla Joanna Habura. - A do takich na pewno należy czas, kiedy mama pod sercem nosi dzieciątko z wadą letalną (nie rokuje na długie życie). Chcemy zabezpieczyć tę parę ze względu na emocje, psychologię, ale i pod kątem położniczym (położna, ginekolog).W Centrum Rodziny ma być też miejsce dla rodziny, gdy mama będzie w Szpitalu Uniwersyteckim, a najbliżsi będą ją wspierać. Budowa placówki została podzielona na trzy etapy. Na dwa pierwsze udało się zgromadzić materiały, przekazane od sponsorów, jak i potrzebne fundusze. Obiekt powstanie w stanie surowym bez okien i drzwi. Wciąż więc zbierane są pieniądze na kolejny etap wykończenia budynku wraz z wyposażeniem.

Prezydent obiecał milion złotych

Prezydent miasta Janusz Kubicki zadeklarował, że jak Fundacji Centrum Rodziny uda się zebrać milion, dołoży drugi z budżetu miasta.

- Wszyscy na to liczymy, bo to bardzo potrzebne miejsce dla rodzin, które znajdą się w trudnej sytuacji życiowej. Właśnie w tych ciężkich chwilach potrzebne jest wsparcie i profesjonalna opieka - podkreślają rodzice.

Każdy z nas może pomóc wpłacając pieniądze na konto 02 1140 2017 0000 4202 1298 4452. Warto też zapamiętać numer KRS 0000407039, by przekazać 1,5 proc. swojego podatku dochodowego. Można też przekazywać materiały budowlane lub oferowaać pomoc w innej postaci...

Kontakt: CENTRUM RODZINY SZKOŁA ROZENIA KSENIA, ul. Kazimierza Wielkiego 6a, 65-047 Zielona Góra

tel. 530 904 555

e-mail: [email protected]