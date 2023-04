Podejrzany o kradzieże traktował zielonogórski sklep jak miejsce pracy

Podejrzany trafił do policyjnego aresztu

Zatrzymany został przewieziony do policyjnego aresztu, a sprawą zajęli się policjanci z I Komisariatu Policji. Jak ustalili, mężczyzna od 25 marca do 7 kwietnia wielokrotnie okradł ten sam sklep, wynosząc perfumy na kwotę ponad 9,5 tysiąca złotych. Przy przeszukaniu okazało się również, że podejrzany posiada przy sobie narkotyki.

Zatrzymany to 42-letni mieszkaniec Zielonej Góry, który był w przeszłości notowany za przestępstwa przeciwko mieniu. Powiedział policjantom, że kradł perfumy na sprzedaż, ponieważ jest bezrobotny i nie ma pieniędzy na utrzymanie.

Kara do 3 lat pozbawienie wolności

42-latek usłyszał 11 zarzutów kradzieży, czyli przestępstwa z artykułu 278 Kodeksu karnego, za które grozi do 5 lat więzienia. Biorąc pod uwagę okoliczności – dodatkowo zastosowany został artykuł 65 Kodeksu karnego, mówiący o „uczynieniu z przestępstwa stałego źródła dochodu” – w tym wypadku górna granica grożącej kary zostaje podniesiona o połowę, czyli podejrzanemu grozi za te kradzieże 7,5 roku więzienia. Dodatkowo 42-latek usłyszał zarzut posiadania narkotyków, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze, biorąc pod uwagę przyznanie się do winy oraz złożone wyjaśnienia, zastosował wobec podejrzanego dozór policyjny.